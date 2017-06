Witthöft weiter - Lottner schlägt Topgesetzte

Mittwoch, 14.06.2017

Lottner setzte sich nach 2:13 Stunden gegen die Weltranglistensechste mit 7:5, 2:6, 6:4 durch und steht zum ersten Mal in ihrer Karriere bei einem WTA-Turnier unter den letzten 16. Im Achtelfinale trifft sie auf die Russin Evgeniya Rodina.

Andrea Petkovic hat derweil ihren ersten Viertelfinaleinzug des Jahres verpasst. Die 29-Jährige musste sich in der Runde der letzten 16 der Russin Natalia Vikhlyantseva in 2:30 Stunden mit 3:6, 7:5, 2:6 geschlagen geben. Am Vortag hatte sie nach sechs Erstrunden-Niederlagen in Folge eine schwarze Serie beendet.

Die Weltranglisten-66. Witthöft, die bei den French Open in der dritten Runde als letzte Deutsche ausgeschieden war, trifft bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Rasen-Turnier nun auf Anett Kontaveit (Estland) oder Kirsten Flipkens (Belgien). Für sie ist es die dritte Viertelfinal-Teilnahme in dieser Saison auf der WTA-Tour nach Nürnberg und Budapest.

Das WTA-Turnier in 's-Hertogenbosch im Überblick