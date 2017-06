Kerber für Eastbourne fit

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Die Weltranglistenerste Angelique Kerber hat ihre Oberschenkelverletzung offenbar auskuriert und ist für das WTA-Turnier im britischen Eastbourne fit.

Auf Twitter postete sie ein Foto von sich mit gepackten Koffern. "Bis bald, Eastbourne! Ich kann die Grassaison gar nicht mehr erwarten", schrieb sie zu dem Posting.

Der Härtetest für den Rasenhöhepunkt Wimbledon findet vom 23. Juni bis 1. Juli statt, die Teilnahme am Turnier in Birmingham hatte sie vergangene Woche angeschlagen abgesagt, um die Teilnahme an Wimbledon nicht zu riskieren.

Für die topgesetzte Kerber geht es in Eastbourne auch um die Verteidigung ihrer Spitzenposition in der Weltrangliste. French-Open-Finalistin Simona Halep (Rumänien) hat nur noch 115 Punkte Rückstand auf die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin.