"Vika" wehrt drei Matchbälle ab und siegt

Erlebe

deinen Sport

live AEGON Classic Women Single Mi Live WTA Birmingham: Tag 3 Mallorca Open Women Single Mi Live WTA Mallorca: Tag 3 Mallorca Open Women Single Do 12:30 WTA Mallorca: Tag 4 AEGON Classic Women Single Do 12:30 WTA Birmingham: Tag 4 AEGON Classic Women Single Fr 12:30 WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr 12:30 WTA Mallorca: Viertelfinals AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Victoria Azarenka ist beim WTA-International-Turnier auf Mallorca nach ihrer Babypause mit einem traumhaften Comeback-Sieg auf die WTA-Tour zurückgekehrt.

Traumhafter hätte das Comeback von Victoria Azarenka nach der Babypause nicht ausfallen können. Die 27-jährige Weißrussin ist am Mittwoch bei den Mallorca Open durch einen hart erkämpften 6:3, 4:6, 7:6 (9:7)-Erfolg über die Japanerin Risa Ozaki ins Achtelfinale eingezogen.

Victoria Azarenka, im Sternzeichen "Löwe" geboren, hatte in der Tat gekämpft wie eine Löwin, um die starke Japanerin nach einer Gesamt-Spielzeit von 2:44 Stunden in die Knie zu zwingen. Die am Dienstag um 21:30 Uhr abgebrochene Partie (beim Stand von 4:5 im dritten Satz) ist am Mittwoch fortgesetzt worden, und um 15:06 Uhr präsentierte sich Azarenka in der Pose der Siegerin auf dem Center Court im Santa Ponsa Tennis Club. Und die begeisterten Tennisfans jubelten der ehemaligen Nummer eins der Welt zu, aber sie spendeten auch der Verliererin für deren beherzte Vorstellung den verdienten Applaus.



"Ihr berühmt gewordenen Kampfschrei wird über die Insel hallen", hatte Turnierveranstalter Edwin Weindorfer gemeint, als er bei einem Pressegespräch auf Mallorca die Verpflichtung von Victoria Azarenka bekanntgegeben hatte. Die Jung-Mama spielt nach der Babypause mit gleicher Lautstärke und mit ebensolchem Kampfgeist wie zuvor. Gegen Risa Ozaki wehrte Azarenka bei 5:6 im dritten Satz drei Matchbälle in Folge ab, auch im Tiebreak hat sie einen Rückstand in den letztlich verdienten Sieg umgewandelt. Und der Aufprall des Steins, der ihr vom Herzen gefallen war nach dem Triumph, hallte - wie zuvor der Kampfschrei - über die Insel!

Das WTA-Turnier auf Mallorca im Überblick