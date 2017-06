Dienstag, 20.06.2017

Madison Keys hat es vorgemacht: Die 22-jährige US-Amerikanerin wollte sich nach Niederlagen nicht länger in den sozialen Netzwerken beschimpfen lassen und ging in die Offensive. "Ich denke, wenn wir alle ruhig sind und nicht über Dinge reden, dann wird gar nichts besser", sagte Keys, nachdem sie im April beim WTA-Event in Charleston (USA) übel verunglimpft wurde.

Diesem Vorbild ist nun auch Richel Hogenkamp gefolgt. Nach ihrer 6:4,-3:6,-4:6-Achtelfinal-Niederlage beim Heimturnier in 's-Hertogenbosch gegen Ana Konjuh (Kroatien) wurde die Nummer 100 der Weltrangliste mit einer Hass-SMS bedroht und beleidigt."Ich hoffe deine ganze Familie stirbt an Krebs! Ich hoffe jemand tötet dich mit zwei Kugeln! Ich habe 1500 Dollar wegen dir verloren, du Schlampe!", steht in der Drohnachricht eines anonymen Internettrolls, der offenbar auf einen Sieg der Holländerin gesetzt hatte und somit eine Stange Geld verlor.

Hogenkamp geht mit ihrem Schock offensiv um. Sie veröffentlicht die SMS in den sozialen Netzwerken und erfährt große Unterstützung aus der Tennisszene. Es wäre wünschenswert, dass nun auch die WTA einschreitet und Konsequenzen prüft.

