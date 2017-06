Görges im Finale auf der Ferieninsel

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Julia Görges hat am Samstagnachmittag als erste Spielerin den Einzug ins Finale des 2. WTA-Rasenturniers "Mallorca Open" geschafft. Die 28-jährige Deutsche bot gegen US-Jungstar "Cici" Bellis eine überzeugende Leistung und gewann mit 6:1, 6:1.

Die Fans im "Santa Ponsa Tennis Club" spendeten der Deutschen nach dem Triumph Standing Ovations. Das zweite Halbfinalmatch des Tages absolvierten anschließend Caroline Garcia und Anastasija Sevastova, welches die an Position zwei gesetzte Lettin mit 6:4, 6:2 gewann.

Die 18-jährige Bellis (ihre Mentorin ist US-Legende Chris Evert) war die heimliche Turnierfavoritin von Deutschlands Bundestrainerin Barbara Rittner gewesen. Doch Görges war gewarnt, hoch konzentriert und zeigte dem US-Talent an diesem Tag die Grenzen auf. Nach nur 59 Minuten war das Match beendet. "Es freut mich sehr, dass ich zum ersten Mal auf Rasen im Finale stehe, und das hier bei diesem tollen Turnier auf Mallorca", sagte die strahlende Siegerin zu Stadionsprecher Alwin Anwander.

Rasen-Knoten geplatzt

Die neue Stärke auf Rasen von Julia Görges hat einen Grund, und der hat einen Namen: David Prinosil! Der 44-jährige, ehemalige Weltklassespieler (einstiger Wimbledon-Achtelfinalist 2000 und Sieger der Turniere in Newport 1995 und Halle 2000) ist in dieser Woche bei den "Mallorca Open" eine perfekte Ergänzung im Team von Julia Görges. Die Idee dafür hatte Ihr Trainer Michael Geserer. Denn "Jule" hatte seit fünf Jahren kein Einzelmatch auf Rasen gewonnen (zuletzt in Runde zwei gegen Varvara Lepchenko bei Olympia 2012 auf der Wimbledon-Anlage in London).

Görges spielt am Sonntag um ihren dritten Titel auf der Tour. In Bad Gastein (2010) und beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart (2011) gewann sie jeweils auf Sand. Zudem stand die Weltranglisten-54. bei den WTA-Turnieren in Luxemburg, Dubai, Linz und Auckland (alle auf Hartplatz) im Endspiel. Auf Rasen hatte Görges zuvor noch nie ein Finale erreicht. Bei einem Sieg würde sie knapp 35.000 Euro Preisgeld erhalten, 17.000 Euro für den Finaleinzug sind der Wahl-Regensburgerin schon sicher.

Das WTA-Turnier auf Mallorca im Überblick