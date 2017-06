Vekic-Sieg in Nottingham

Sonntag, 18.06.2017

Die Kroatin Donna Vekic hat sich in Nottingham den zweiten Einzeltitel ihrer Karriere gesichert. Sie schlug im Endspiel die topgesetzte Britin Johanna Konta mit 2:6, 7:6 (3), 7:5. Ihren ersten und einzigen WTA-Titel bislang hatte Vekic 2014 in Kuala Lumpur geholt, womit sie die jüngste WTA-Turniersiegerin seit acht Jahren war. Danach hatte die 20-Jährige etwas den Anschluss verloren und konnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden. "Ich musste erst hinfallen, um wieder aufzustehen", sagte sie dieser Tage in Nottingham.

Nach ihren frühen Erfolge habe der Druck an ihr genagt, sie habe das Gefühl gehabt, "dass ich gleich jedes Turnier gewinnen muss", so Vekic. Zumal dann mit Belinda Bencic und Co. andere Spielerinnen in ihrem Alter aufgestiegen seien. "Sie stand dann in den Top 10 und ich dachte: 'Was mache ich eigentlich falsch?' Dabei habe ich nichts wirklich falsch gemacht."

Dank des Sieg in Nottingham wird sich Vekic von Rang 70 auf Position 58 verbessern und somit ihr bisheriges Höchstranking von Rang 62 überbieten.

Donna Vekic im Steckbrief