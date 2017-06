Kerber als Nummer 1 an die Church Road

Freitag, 16.06.2017

Angelique Kerber beginnt am kommenden Montag ihre 31. Woche als Nummer eins der Welt. Die 29-jährige Deutsche wird es auch noch für drei weitere Wochen bleiben, also als Weltranglisten-Erste ins Wimbledonturnier gehen. Im Gegensatz zu Kerber werden Karolina Pliskova und Simona Halep nicht am WTA-Premier-Turnier in Birmingham teilnehmen, das am Montag beginnt. Pliskova hat für das anschließende Rasenturnier in Eastbourne (ebenfalls Premier-Turnier) gemeldet. Ob sie überhaupt daran teilnimmt, ist wegen einer Ellbogenblessur ungewiss. Da die 25-jährige Tschechin im Vorjahr das Finale in Eastbourne erreicht hatte, hat sie auch bei einem Titelgewinn keine Chance auf die Nummer eins.

Halep ohne Rasenturnier nach Wimbledon

Halep wird laut rumänischen Medienberichten ohne ein gespieltes Rasenturnier nach Wimbledon reisen und somit erst in Wimbledon an Kerber vorbeiziehen können. Sowohl Halep als auch Pliskova waren nach dem Erstrunden-Aus von Kerber bei den French Open nur einen Sieg von der Nummer eins entfernt. Zunächst verdarb Halep mit dem Sieg im Halbfinale gegen Pliskova der Tschechin die Weltranglistenführung. Im Endspiel gegen Jelena Ostapenko war Halep beim Stand von 6:4, 3:0 ganz dicht vor dem Titel und dem Tennisthron.

Kerber braucht in Birmingham und vor allem in Wimbledon starke Resultate, um auch nach dem Grand-Slam-Turnier in London weiterhin die Nummer eins zu sein. Die Deutsche hatte im Vorjahr das Finale in Wimbledon gegen Serena Williams verloren. Halep schied damals gegen Kerber im Viertelfinale aus. Pliskova scheiterte bereits in der zweiten Runde und wird somit in Wimbledon ihre nächste große Chance auf die Nummer eins bekommen.

