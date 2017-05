Sabine Lisicki plant Comeback auf Mallorca

Mittwoch, 24.05.2017

"Ich weiß, es wird ein harter Weg zurück sein", sagte Lisicki in einer Videobotschaft auf Twitter, "aber die Vorfreude, endlich wieder auf dem Tennisplatz stehen zu können und das zu tun, was ich am meisten liebe, überwiegt."

Aufgrund einer Schulterverletzung hat Lisicki in diesem Jahr noch kein Match bestritten. Letztmals stand sie beim zweitklassigen WTA International im November 2016 in Honolulu auf dem Platz. Dort gab sie im Viertelfinale gegen Jacqueline Cako (USA) im dritten Satz auf.

Sabine Lisicki im Steckbrief