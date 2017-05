Kerber scheitert auch in Rom

Mittwoch, 17.05.2017

"Jeder weiß, dass ich kein Sandplatz-Spezialist bin, ich fühle mich auf dieser Oberfläche nicht wohl", sagte Kerber nach dem Spiel auf der Pressekonferenz: "Letztes Jahr habe ich hier auch nicht gut gespielt, und ich hatte ein tolles Jahr. Aber die letzten Wochen habe ich nicht gut gespielt."

Kerber, die am Montag auf Platz eins der Weltrangliste zurückgekehrt war, war aufgrund einer Oberschenkelverletzung mit Verspätung in Rom angereist. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin hatte die Blessur in der vergangenen Woche im Achtelfinale von Madrid erlitten, nach einer MRT-Untersuchung und weiteren Behandlungen aber Entwarnung gegeben. "Ich habe Glück, es ist nichts Gravierendes", sagte die 29-Jährige auf einer Pressekonferenz am Montag.

