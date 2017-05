Kerber gibt in Madrid gegen Bouchard auf

Mittwoch, 10.05.2017

Kerber, die kommende Woche wieder die Führung in der Weltrangliste von der schwangeren Serena Williams (USA) übernehmen wird, verletzte sich beim Stand von 0:4 im zweiten Satz offenbar bei einem eigenen Aufschlag. Die Kielerin fasste sich an den linken, hinteren Oberschenkel. Nach einer kurzen Behandlungspause schüttelte sie den Kopf und verließ mit Tränen in den Augen das Stadion.

Für Kerber war es im sechsten Duell mit Bouchard bereits die vierte Niederlage. Schon im ersten Satz gab sie alle vier Aufschlagspiele ab, auch im zweiten Durchgang kassierte die 29-Jährige sofort ein Break und fand nie richtig in das Match. Nach 57 Minuten gab sie schließlich auf.

Für Kerber und Bouchard war es das erste Duell seit den Olympischen Spielen in Rio, als die Deutsche in der zweiten Runde in zwei Sätzen gewonnen hatte.

Das WTA-Turnier in Madrid im Überblick