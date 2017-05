Kuznetsova beendet Bouchard-Lauf

Donnerstag, 11.05.2017

Svetlana Kuznetsova hat am Abend in Madrid einen klaren Sieg gegen Eugenie Bouchard gelandet. 6:4, 6:0 hieß es nach 1 Stunde und 17 Minuten für die Russin. Kuznetsova bestimmte von Anfang an das Spiel und ermöglichte Bouchard selten selbst ihr offensives Tennis. 28 Winner bei nur 7 unerzwungenen Fehlern standen am Ende für die zweifache Grand-Slam-Turniersiegerin auf dem Statistikzettel - eine tolle Bilanz.

Kuznetsova trifft somit am Samtag ab 20 Uhr auf Kristina Mladenovic, die gegen Sorana Cirstea mit 6:4, 6:4 gewonnen hatte. Das erste Halbfinale spielen ab 14 Uhr Simona Halep gegen Anastasia Sevastova. Halep hatte am Mittag gegen CoCo Vandeweghe mit 6:1, 6:1 gesiegt, Sevastova mit 6:3, 6:3 gegen Kiki Bertens.

Das WTA-Turnier in Madrid im Überblick