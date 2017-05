Halep und Venus im Gleichschritt

Donnerstag, 18.05.2017

Simona Halep untermauert ihre Favoritenstellung für die French Open. Beim Turnier in Rom zog Halep durch ein 6:1, 4:6, 6:0 gegen Anastasia Pavlyuchenkova ins Viertelfinale ein, nachdem sie in der Vorwoche bereits den Turniersieg in Madrid gefeiert hatte. Am Freitag trifft die Rumänin auf Kerber-Bezwingerin Anett Kontaveit, die Mirjana Lucic-Baroni mit 6:1, 6:1 schlug.

Auch Venus Williams steht in der Runde der letzten Acht. Williams gewann gegen Johanna Konta mit 6:1, 3:6, 6:1 - sie schlug 32 Winner bei nur 15 unerzwungenen Fehlern. Williams trifft nun auf Julia Görges oder Garbine Muguruza.

Ebenfalls weiter ist Daria Gavrilova. Die Australierin hatte ursprünglich vergessen, sich für Rom einzuschreiben, musste deshalb durch die Quali und hat nun mit Svetlana Kuznetsova bereits ihre dritte Gegnerin aus den Top 25 besiegt. "Dasha" gewann mit 2:6 5:7, 6:4, zuvor hatte sie bereits Madison Keys und Caroline Garcia geschlagen.

