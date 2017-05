Halep: Sieg dank Kündigung auf Probe

Montag, 15.05.2017

Es war einer der besten Coaching-Momente, die im TV übertrugen wurden - mit klugen Aufforderungen von Darren Cahill, die bei Simona Halep allerdings nicht ankamen. Im Miami-Viertelfinale hatte Halep hatte gerade Satz zwei gegen Johanna Konta verloren, nachdem sie bereits zum Match aufgeschlagen hatte. In der Satzpause machte sie ihrem Ärger Luft, und Darren Cahill appellierte an die Chance, ein Match wie dieses endlich mal drehen zu können. Ohne Erfolg: Halep verlor Durchgang drei mit 2:6 und somit das gesamte Spiel.

Cahill machte kurzzeitig Schluss

Was nun bekannt wurde: Es war der vorerst letzte Auftritt des Gespanns Halep/Cahill. Obwohl Halep beim Turnier in Stuttgart noch davon sprach, Cahill sei nur dort nicht dabei, erklärte sie nach ihrem Turniersieg in Madrid nun, dass dieser sich kurzzeitig von ihr getrennt habe - eben wegen des Vorfalls von Miami.

"Nach Miami hat Darren aufgehört, mit mir zusammenzuarbeiten, weil er so wütend über dieses Match war. Nicht, weil ich verloren hatte, sondern aufgrund meiner Einstellung, weil ich aufgegeben hatte. Deshalb habe ich hart an meiner Mentalität gearbeitet, an meiner Psyche", verriet Halep im Gespräch mit der WTA. Mit Erfolg: Auch im Madrid-Finale gegen Kristina Mladenovic gab Halep nach gewonnenem ersten Satz den zweiten Durchgang im Tiebreak ab, gewann jedoch Satz drei mit 6:2.

Halep stolz auf neue Einstellung

"Heute habe eine neue Simo präsentiert, habe gezeigt, dass ich nicht mehr aufgebe, auch wenn in einen zweiten Satz sehr knapp verliere. Ich bin stolz, dass ich in der Lage war, das zu ändern. Das will ich weiter so machen und dabei stärker werden." Sie müsse in Situationen wie diesen ruhig bleiben, meinte Halep, dann könne sie das Spiel besser einschätzen und erkennen, was der Gegner tue.

Danken dafür müsse sie Cahill, der in Madrid wieder an ihrer Seite weilte. "Ich bewundere und respektiere Darren arg, ich muss ihm dafür danken, dass er diese Entscheidung getroffen hatte. Es war ein Schock, aber ich habe erkannt, dass ich keine andere Möglichkeit habe. Und ehrlich, ohne dass ich angeben möchte: Es ist stark, dass ich das so schnell ändern konnte. Diese Einstellung will ich beibehalten und konstant zeigen."

