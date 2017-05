Kvitova spätestens in Wimbledon dabei

Dienstag, 23.05.2017

Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova steht fünf Monate nach der Messerattacke, bei der sie schwer an der Schlaghand verletzt wurde, vor der Rückkehr auf die Tennistour. Die 27 Jahre alte Tschechin will kurzfristig entscheiden, ob sie bereits bei den French Open in Paris (ab Sonntag) aufschlägt. Das bestätigte ihr Sprecher Karel Tejkal am Dienstag.

Spätestens beim Saisonhöhepunkt im All England Club von Wimbledon will Kvitova ihr Comeback feiern. Das traditionsreiche Rasenturnier, das in diesem Jahr am 3. Juli beginnt, hatte die Linkshänderin 2011 und 2014 gewonnen. "Wir können jetzt schon sagen, dass es ihr Ziel ist, fit genug zu sein, um in Wimbledon zu spielen", sagte Tejkal.

Anfang Mai hatte Kvitova in Monaco das Training wiederaufgenommen. Ende Dezember des vergangenen Jahres war sie in ihrem Appartement im tschechischen Prostejov überfallen und an der Schlaghand verletzt worden. Die fünfmalige Fed-Cup-Siegerin wurde anschließend vier Stunden lang operiert, dabei wurden Schädigungen an fünf Sehnen und zwei Nervensträngen behoben.

Das WTA-Ranking im Überblick