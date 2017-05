Schulterverletzung bei Wozniacki

Donnerstag, 11.05.2017

Das Verletzungspech hat Caroline Wozniacki wieder eingeholt. Die Weltranglisten-Elfte war bereits im vergangenen Jahr wegen einer Knöchelblessur für die gesamte Sandplatzsaison ausgefallen. Nun muss die 26-Jährige wieder eine unfreiwillige Pause einlegen. Mehrere Medien berichten, dass Wozniacki wegen einer Schulterverletzung nicht an den Internazionali BNL d'Italia teilnehmen wird.

In Madrid war die Nummer zwei im "Porsche Race to Singapur" bereits in der zweiten Runde an Carla Suarez Navarro gescheitert. Die Viertelfinalteilnahme in Charleston ist bis dato Wozniackis bestes Saisonresultat auf Asche. Sollten die Schulterprobleme nicht zu gravierend sein, will die ehemalige Weltranglisten-Erste in Straßburg auf die Tour zurückkehren und anschließend in Roland Garros aufschlagen.

Für Wozniacki rückt Naomi Osaka ins Hauptfeld nach. Ob die Japanerin in Rom antreten kann, ist allerdings noch ungewiss, da sie auf die WTA-Turniere in Stuttgart und Madrid verletzungsbedingt verzichten musste.

