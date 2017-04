Auf Mama Williams wartet der Tennis-Thron

Freitag, 21.04.2017

Die WTA bietet den Spielerinnen nach der Geburt eines Babys ein sogenanntes "special Ranking" an. Bei der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Williams wäre dies die Nunmer-eins-Position, die sie am kommenden Montag zunächst wieder von Angelique Kerber (Kiel) übernimmt. Das bestätigte die Profivereinigung WTA am Freitag.

Voraussetzung für das Inkraftreten des geschützten Rankings ist allerdings, dass Williams binnen eines Jahres nach der Geburt ihres Kindes wieder ein Turnier bestreitet. Der Listenplatz gilt für maximal acht Turniere - nur zwei davon dürfen Grand Slams sein.

Erlebe die WTA Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Auch die zweimalige Australian-Open-Gewinnerin Wiktoria Asarenka will nach eigenen Angaben vom "special Ranking" Gebrauch machen. Die Weißrussin brachte im Dezember 2016 Sohn Leo zur Welt und will in diesem Sommer auf die WTA-Tour zurückkehren - Asarenka würde dank der Sonderregelung der WTA als Weltranglistensechste wieder einsteigen.

Die siebenmalige Wimbledonsiegerin Williams hatte am Freitag ihre Schwangerschaft bestätigt und ihre Saison vorzeitig beendet. Ihr Baby soll im Herbst zur Welt kommen. Williams will 2018 ein Comeback feiern.

Alle Tennis-Meldungen