Petkovic unterliegt Jastremska

Montag, 24.04.2017

Petkovic war nicht für die Fed-Cup-Begegnung der deutschen Damen gegen die Ukraine berücksichtigt worden, eine Wild Card für den Porsche Tennis Grand Prix hatte die Darmstädterin ebenfalls nicht erhalten. Im Match gegen Yastremska konnte Petkovic nur ein Viertel ihrer Breakchancen nutzen, die Ukrainerin zeigte sich in vergleichbaren Situationen deutlich erfolgreicher. Zweite deutsche Starterin in der Türkei ist Tatjana Maria (Bad Saulgau), die zum Auftakt auf die an Nummer drei gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu trifft.

