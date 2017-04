Zerknirscht optmistisch auf Sand

Mittwoch, 05.04.2017

Die aktuelle WTA-Weltrangliste weist Simona Halep als fünftbeste Spielerin der Welt aus. Die Ergebnisse der zuletzt verletzungsgeplagten Rumänin geben diese Position eigentlich nicht her, zuletzt in Miami gab es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Halep erreichte das Viertelfinale, verlor dort nach ordentlichem Kampf gegen die spätere Siegerin Johanna Konta. In diesem Match hatte Haleps Coach, Darren Cahill, in eindringlichen Worten an die Stärken seiner Spielerin appelliert.

Keine Besonderheit im Fall Cahills, der Australier ist einer jener Coaches, der bei seinen Besuchen an der Spielerbank tatsächlich Fruchtbringendes zu transportieren weiß. Auch wenn Halep das in Miami nicht so gesehen hatte. "Darren ist immer positiv gestimmt und unterstützt mich permanent", sagte die 25-Jährige nun. "Aber wie man weiß, bin ich ein wenig negativ. Es tut mir leid, was ich getan habe - und ich werde versuchen, das zu ändern."

Freude auf Asche

So schlimm hat Cahill die Interaktion aber wohl nicht bewertet, schließlich ist man auf der WTA-Tour auch schon anderen Umgangsformen begegnet. Garbine Muguruza etwa bat ihren Coach Sam Sumyk in Indian Wells eindringlich, doch bitte fürderhin still zu sein. Nur in anderen Worten. Die Probleme der Spanierin liegen indes auch auf der körperlichen Seite, in der Hitze von Miami musste sie nach einem Satz gegen Caroline Wozniacki aufgeben.

Simona Halep indes schaut nach vorne, genauer auf die Sandplatzsaison. "Mein spielerisches Niveau ist hoch, ich muss aber an ein paar Sachen arbeiten und gesund bleiben", schloss die 14-fache Turniersiegerin auf der WTA-Tour. "Ich mag den Sand sehr gerne und im vergangenen Jahr habe ich darauf sehr gut gespielt. Ich hoffe, dass ich das auch in diesem Jahr schaffe."

Die aktuelle WTA-Weltrangliste