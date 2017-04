Wechselt das Tour-Finale 2019 nach England?

Montag, 10.04.2017

Nach den ATP World Tour Finals in London könnte ab 2019 auch das Saisonabschlussturnier der Damen in Großbritannien stattfinden. "Manchester ist einer von mehreren Standorten, der sein Interesse an der Austragung bekundet hat", sagte eine WTA-Sprecherin gegenüber der Press Association Sport. Die Sondierungsgespräche mit allen Interessenten seien derzeit noch im Anfangsstadium.

Nach fünf Jahren in Asien könnten die WTA Finals erstmals seit 2013 nach Europa zurückkehren. Bevor die Tour Championchips nach Singapur umzogen, fand das Turnier unter anderem in München (2001), Madrid (2006, 2007) und Istanbul (2011 bis 2013) statt. Das äquivalente Saisonfinale der Herren ist seit 2009 in London beheimatet und wird bis mindestens 2018 in der englischen Hauptstadt verbleiben.

