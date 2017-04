Azarenka fixiert Comeback

Montag, 10.04.2017

Victoria Azarenka konnte in Stanford bereits im Einzel und im Doppel triumphieren

Dass die 27-jährige Weißrussin während des US-Hartplatzsommers ihr Comeback feiern wird, ist schon seit längerem gewiss. Nun steht auch der Ort ihrer Rückkehr fest. "Ich freue mich sehr, dass ich bei der Bank of the West Classic in Stanford auf die WTA-Tour zurückkomme", sagte Azarenka der WTA-Webseite. Die zweifache Australian-Open-Siegerin hatte im vergangenen Dezember Söhnchen Leo zur Welt gebracht und bei den French Open 2016 das letzte Turnier vor ihrer Baby-Pause bestritten.

"Mutter geworden zu sein, war das Lohnenswerteste, was ich je erlebt habe. Meine Sicht auf die Dinge hat sich verändert. Ich freue mich, ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen", fügte die "Sunshine Double"-Gewinnerin des Vorjahres hinzu. Azarenka wird zum fünften Mal beim Hartplatz-Event in Kalifornien aufschlagen. 2010 triumphierte sie im Einzel, 2011 folgte in Stanford der Titelgewinn im Doppel.

