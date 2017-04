Vondrousova: Premiere bei der Premiere

Sonntag, 16.04.2017

Sensation in der Schweiz: Marketa Vondrousova hat völlig überraschend die erste Ausgabe des WTA-International-Turniers in Biel gewonnen. Die 17-jährige Tschechin, derzeit Nummer 233 im WTA-Ranking, kam beim Hallen-Hartplatzturnier über die Qualifikation ins Hauptfeld und steht nach einer Fabelwoche urplötzlich mit dem ersten WTA-Titel da. Vondrousova setzte sich im Finale gegen die Estin Anett Kontaveit mit 6:4, 7:6 (6) durch.

"Es war eine unglaubliche Woche. Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin", sagte die Linkshänderin, für die es erst die zweite Hauptfeldteilnahme bei einem WTA-Turnier nach dem Heimspiel in Prag im vergangenen Jahr war. Vondrousova gehört auch dem tschechischen Fed-Cup-Kader im Halbfinale in den USA an, wo die 17-Jährige dank des Turniersieges nun gute Chancen auf einen Einsatz hat.

