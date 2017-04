Knapp verheiratet

Donnerstag, 06.04.2017

Im Vorjahr Flavia Pennetta und Fabio Fognini, nun auch Karin Knapp: Im italienischen Tennis läuteten die Hochzeitsglocken zuletzt besonders laut. Bei Karin Knapp ist der Gatte allerdings eher am Seitenrand zu finden als aktiv auf dem Court - sie heiratete am 1. April ihren Coach Francesco Piccari, mit dem sie seit neun Jahren liiert ist.

Für Knapp zumindest ein großer Grund zur Freude in einer bitteren Zeit. Nachdem Knapp im Jahr 2015 - auch dank eines Siegs beim Nürnberger Versicherungscup - ihr höchstes Karriereranking mit Platz 33 aufgestellt hatte, musste sie wegen Meniskusproblemen operiert werden und das Spätjahr absagen. Im Vorjahr war Knapp nur phasenweise aktiv, im Januar diesen Jahres gab sie ihre Erstrundenpartie bei den Australian Open auf; eine weitere Operation am Knie, ihre insgesamt fünfte, folgte - diesmal am Patellofemoralgelenk. Aktuell ist Knapp auf Rang 146 notiert, wann sie auf den Court zurückkehrt, ist noch unklar.

Karin Knapp im Steckbrief