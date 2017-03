Witthöft verpasst Runde drei in Miami

Donnerstag, 23.03.2017

Witthöft hatte im zweiten Satz bereits mit 4:1 und Doppelbreak in Front gelegen, danach aber drei Aufschlagspiele in Folge abgegeben.

Damit sind in Miami von ursprünglich vier deutschen Spielerinnen nur noch Angelique Kerber und Julia Görges im Turnier verblieben. Die Weltranglistenerste Kerber (Kiel), die in Runde eins ein Freilos hatte, spielt am Freitag in ihrem Auftaktmatch gegen die Chinesin Duan Ying-Ying. Görges (Bad Oldesloe) bekommt es mit der Spanierin Carla Suarez Navarro (Nr. 20) zu tun.

Das WTA-Turnier in Miami im Überblick