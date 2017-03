Konta - Finale und Rückkehr in die Top Ten

Freitag, 31.03.2017

Johanna Konta steht im Finale des WTA-Premier-Events von Miami: Die Britin schlug im letzten Match des Tages auf der Anlage in Key Biscayne Altmeisterin Venus Williams mit 6:4 und 7:5 und trifft im Endspiel nun auf Caroline Wozniacki. Die Dänin hatte sich schon am Nachmittag (Ortszeit) gegen Karolina Plsikova in drei Sätzen durchgesetzt.

Konta erwischte den besseren Start und nahm Williams gleich deren erste beiden Aufschlagspiele ab, unterstützt von drei Doppelfehlern der siebenfachen Major-Gewinnerin. Venus kämpfte sich zurück, die Britin, die mit dem Einzug ins Finale wieder unter die Top Ten der WTA-Weltrangliste zurückkehren wird, behielt gegen Ende des ersten Satzes indes ihre Nerven.

Jetzt und nur während MIAMI: bis zu 150,- € Top-Bonus GRATIS für alle HappyBet-Neukunden. Anmelden und loswetten!

Der zweite Durchgang gestaltete sich noch ausgeglichener, Konta konnte ihre erste Chance zum Matchgewinn als Aufschlägerin nicht nutzen - Venus gelang das Re-Break zum 5:5. Johanna Konta schlug sofort zurück, nahm Venus wieder das Service ab und stellte ein Spiel später auf 3:1 in der internen Bilanz mit der 36-jährigen US-Amerikanerin.

Das WTA-Turnier in Miami im Überblick