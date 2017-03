Pliskova gegen Kuznetsova um Finalplatz

Donnerstag, 16.03.2017

Warum es einfach anlegen, wenn man sich das Leben als Tennisspielerin doch auch unnötig schwierig gestalten kann: Und also hat sich Karolina Pliskova gedacht, dass ein paar Minuten länger im Stadium 1 der Anlage in Indian Wells am Ende nicht der Rede wert seien, schließlich ging die Tschechin gegen Garbine Muguruza nach einem 7:6 (2) und 7:6 (5) ja doch als Siegerin vom Platz. Und das, nachdem Pliskova beim Stand von 5:2 bereits zwei Chancen auf den Matchgewinn hatte.

Im zweiten Viertelfinale des Mittwochs machte es Svetlana Kuznetsova nicht ganz so spannend: Sie gewann ihr Match gegen Landsfrau Anastasia Pavlyuchenkova sicher mit 6:3 und 6:2 und spielt am Freitag gegen Pliskova um einen neuerlichen Finaleinzug beim "Sunshine Double". Im vergangenen Jahr hatte Kuznetsova in Miami in der dritten Runde Serena Williams besiegt und war erst im Endspiel an Victoria Azarenka gescheitert.

Pliskova ist jene Spielerin im Tableau, die die höchste Weltranglisten-Platzierung mitbringt. Muguruza zählt zu den Lieblingsgegnerinnen der mehrfachen Fed-Cup-Siegerin, mit dem Erfolg in Indian Wells führt Pliskova nun in der internen Bilanz mit 6:1. "Das war sicherlich das beste Match für mich in diesem Turnier", erklärte die Nummer drei der Welt. "Ich fühle mich einfach immer gut gegen sie, egal, in welcher Form ich mich gerade befinde."

Die Plätze für das zweite Halbfinale der Damen werden erst heute in Indian Wels ausgespielt: Venus Williams trifft dabei auf Kerber-Bezwingerin Elena Vesnina, Caroline Wozniacki misst sich mit der spezielle in diesem Jahr aufstrebenden Französin Kristina Mladenovic.

