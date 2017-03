Die Damen folgen der Papierform

Montag, 13.03.2017

Karolina Pliskova zeigte sich in Indian Wells äußerst souverän

Kayla Day hatte sich tapfer gewehrt im Stadium 1 der Anlage in Indian Wells - am Ende behielt jedoch Garbine Muguruza, die regierende French-Open-Siegerin, mit 3:6, 7:5 und 6:2 die Oberhand. Die Spanierin bewies dabei vor allem Nervenstärke, wehrte neun von elf Breakchancen ab, schaffte es bei 5:5 im zweiten Satz selbst, der 17-jährigen US-Amerikanerin den Aufschlag abzunehmen und zeigte sich im Entscheidungssatz als die bessere Spielerin.

Deutlich weniger Energie verbrauchte indes Muguruzas nächste Gegnerin, Elina Svitolina. Die Ukrainerin machte mit der Australierin Daria Gavrilova kurzen Prozess, siegte mit 6:2 und 6:1. Karolina Pliskova, die nach der Absage von Serena Williams den obersten Slot im Turnierraster einnimmt, setzte seich gegen Irina Camelia Begu aus Rumänien in zwei Sätzen durch. Die Tschechin trifft nun auf Timea Bacsinszky, die gegen Kiki Bertens ebenso Comeback-Qualitäten zeigte wie Dominika Cibulkova gegen Kristyna Pliskova. Die slowakische Siegerin der WTA Finals vom vergangenen Oktober stand beim 2:6, 7:6 (5) und 7:6 in den Sätzen zwei und drei jeweils am Rande einer Niederlage.

Caroline Garcia schließlich setzte sich etwas überraschend gegen Johanna Konta aus Großbritannien durch, sie trifft nun auf Svetlana Kuznetsova. Die Russin schlug im Duell zweier Veteraninnen die Italienerin Roberta Vinci in drei Sätzen.

