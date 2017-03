Elena Vesnina verabschiedet Venus Williams

Freitag, 17.03.2017

Elena Vesnina hat beim WTA-Premier-Event in Indian Wells mit 6:2, 4:6 und 6:3 gegen Venus Williams gewonnen und sich damit einen Platz im Halbfinale gegen Kristina Mladenovic gesichert. Die Französin siegte im ersten Viertelfinale des Tages gegen Caroline Wozniacki aus Dänemark ebenfalls in drei Sätzen mit 3:6, 7:6 (4) und 6:2.

Die Russin, eine der besten Doppelspielerinnen der Welt, hatte im vergangenen Jahr in Wimbledon groß aufgezeigt, sich an der Church Road bis in die Vorschlussrunde gespielt. Dort war dann allerdings Endstation bei der späteren Turniersiegerin Serena Williams. Diese fehlt aus Verletzungsgründen in diesem Jahr in Indian Wells, auch Schwester Venus trat in diesen Tagen mit dick bandagiertem rechten Schlagarm an.

Kein Aufschlag-Festival

2:11 Stunden benötigte die Nummer 15 der Welt für ihren Sieg. In einem Match, das auch von der Schwäche der Aufschlägerinnen gekennzeichnet war: Insgesamt 15 Doppelfehler leisteten sich Williams und Vesnina, am Ende hatte die Russin dreimal ihr Service abgegeben, Venus indes zweimal öfter.

Nun wartet also Kristina Mladenovic auf Vesnina, die an der Seite von Ekatarina Makarowa auch im Doppel-Halbfinale steht. Die Französin spielt die beste Saison ihrer Karriere, hatte sich vor ein paar Wochen in St.Petersburg ihren ersten Turniersieg geholt und beim letzten Turnier vor Indian Wells in Acapulco das Endspiel erreicht. Das zweite Halbfinale bestreiten am Freitag in der Night Session Karolina Pliskova und Svetlana Kuznetsova.

