Bencic wird Markenkollegin von Roger Federer

Dienstag, 07.03.2017

Beim Hopman Cup Anfang des Jahres haben Belinda Bencic und Roger Federer gemeinsam die Farben vertreten - wiewohl in der Kleidung unterschiedlicher Ausrüster. In den vergangenen Jahren war Bencic, die vor nicht allzu langer Zeit noch bis in die Top Ten vorgedrungen war, von Yonex ausgestattet worden, sowohl, was ihre Arbeitskluft als auch ihr Spielgerät anbelangt. Nun gab die Schweizerin, die in der Weltrangliste bis auf Position 128 zurückgefallen ist über Twitter ihren Wechsel zu Nike bekannt, jener Marke, für die Roger Federer seit Beginn seiner Karriere Pate steht.

Während Federer 2017 indes schon ein grandioses Highlight mit dem Erfolg bei den Australian Open erlebt hat, wartet Bencic noch immer auf den ersten Erfolg auf WTA-Ebene in der laufenden Saison. Zuletzt in Acapulco war bei Turnierfavoritin Mirjana Lucic-Baroni Endstation, auf der Teilnehmerliste für Indian Wells fehlt der Name Bencic im Einzel-Wettbewerb.

