Petko - "Nimm Dir frei, Schätzchen"

Mittwoch, 29.03.2017

Jon Wertheim, das ist auf der Website der US-amerikanischen Website der Sports Illustrated so üblich, ist ein Mann, der Fragen rund um den Tennissport nicht nur aufgeschlossen gegenüber steht, sondern diese auch beantwortet. Mithilfe eines digitalen Postsacks, den Wertheim in der aktuellen Ausgabe allerdings einer Frau zur Verfügung gestellt hat, die auch kein Blatt vor den Mund nimmt: Andrea Petkovic.

Für die Darmstädterin läuft es sportlich im Moment nicht rund, eine Einberufung für das Fed-Cup-Match gegen die Ukraine erscheint weit weg - der Popularität Petkovics, gerade auch unter den amerikanischen Tennisfans, hat dies indes keinen Abbruch getan.

Alsdenn, Andrea Petkovic in ihren eigenen Worten...

... zu ihrer neu gewonnenen Motivation:

"Ich fühle wirklich, dass ich so etwas wie einen zweiten Atem auf meinem Karriereweg gefunden habe. eine neue Leidenschaft und tiefere Motivation, als ich ich sie davor gekannt haben. Genau damit hatte ich in den letzten beiden Jahren zu kämpfen - mit der Motivation."

... auf die Frage, ob es von Seiten der WTA Vorgaben gegeben hätte, sich nicht negativ über den Fall Sharapova zu äußern:

"Im konkreten Fall kann ich nur für mich sprechen: Die WTA ist nie an mich herangetreten, um mir zu sagen, was ich zu antworten hätte. Wir wissen, dass die WTA für uns da ist, wenn wir Fragen zu wichtigen Themen haben, aber mir wurde nie mitgeteilt, was ich sagen soll. Aber auch hier gilt: Ich habe mich immer als eigenständige Denkerin gesehen, die auch immer Verantwortung für ihre Handlungen übernimmt."

... auf die Frage, ob sie 2017 in Washington antreten wird:

"Ich plane ganz stark damit, ja. Ich liebe die Stadt, aber ich brauche immer einen Reiseführer. Du nimmst Dir in dieser Woche also besser ein paar Tage frei, Schätzchen."

... zur Wichtigkeit des Feminismus auf der WTA-Tour:

"Ich glaube fest daran, dass der Feminismus im Herzen jeder starken, unabhängigen Frau liegt. Wir Tennisspielerinnen repräsentieren das in jedem Aspekt, jedem Teil unseres Jobs. Der Sport hält ganz allgemein Chancen für viele verschiedene Arten von Leuten bereit, unabhängig von Geschlecht, Rasse oder Sexualität. Und wir als die größte globale weibliche Sportart sollten die Flamme des Feminismus jederzeit hoch halten und an eine Zukunft glauben, wo über Gleichheit gar nicht mehr debattiert werden muss."

