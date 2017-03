WTA Boss: "Sie hat für ihren Fehler bezahlt"

Samstag, 18.03.2017

Maria Sharapova hat ihre Dopingsperre abgesessen und ist bereit fürs Comeback in Stuttgart

Die kontroverse Diskussion um die Wildcard-Vergaben an Maria Sharapova, die am 26. April auf den Tennisplatz zurückkehrt, ist derzeit in vollem Gange. Viele Spielerinnen haben ihr Unbehagen geäußert. Caroline Wozniacki nannte die Vorgehensweise "respektlos" gegenüber den anderen.

Nun hat sich auch WTA-Präsident Steve Simon zu Wort gemeldet und angekündigt, dass es Änderungen bei der Vergabe von Wildcards geben könne. "Jede Regel wird überprüft, und ich bin sicher, auch diese. Wenn die Spielerinnen das wollen, werden wir es auch tun. Das ist die Art und Weise, wie unser System funktioniert", sagte Simon der BBC.

Rom-Turnierdirektor kann Kritik nicht verstehen

Der 61-Jährige findet jedoch, dass die Wildcards für Sharapova völlig in Ordnung sind. "Es wäre unfair, die Arbeit einer ganzen Karriere auszulöschen. Maria hat ihre Sperre abgesessen und alle Weltranglistenpunkte verloren. Und sie hatte kein Einkommen in dieser Zeit. Sie hat für ihren Fehler bezahlt."

Rom-Turnierdirektor Sergio Palmieri, der Sharapova eine Wildcard für das Turnier gegeben hat, erklärte, dass seine Entscheidung völlig legitim sei. "Um ehrlich zu sein, habe ich Schwierigkeiten damit, die Kritik zu verstehen. Es gibt Regeln, und diese müssen respektiert werden. Nach Ablauf der Sperre hat ein Athlet die exakt gleichen Rechte wie die anderen. Ohne Ranglistenpunkte und die Hilfe von Wildcards hätte Sharapova Probleme damit, bei einem 15.000 US-Dollar ITF-Event die Quali zu spielen, weil dort auch Spielerinnen sind, die ein WTA-Ranking haben."

Das WTA-Ranking im Überblick