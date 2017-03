Ex-Sharapova-Trainer für "Vika"

Sonntag, 12.03.2017

Platz 17 - diese Position ist im WTA-Ranking hinter dem Namen von Victoria Azarenka zu lesen. Noch muss man sagen, denn die ehemalige Weltranglisten-Erste wird in wenigen Wochen nicht mehr in der Weltrangliste geführt werden. Zunächst fallen Azarenka die Punkte für die Turniersiege in Indian Wells und Miami aus der Wertung, schließlich noch ein paar weitere Punkte bis zu den French Open.

Die große Frage ist derzeit, wann Azarenka wieder ins Turniergeschehen eingreift. Die 27-jährige Russin wurde im Dezember Mutter und schuftet mittlerweile für ihr Comeback - und das mit einem neuen Trainer. Michael Joyce, ehemals Nummer 64 der Welt, wird Azarenka auf dem Weg zur Rückkehr begleiten. Joyce ist ein bekannter Name auf der Tour. Der US-Amerikaner hatte zwischen 2004 und 2011 Maria Sharapova betreut und diese zu zwei Grand-Slam-Titeln und zur Nummer eins der Welt geführt.

