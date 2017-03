Dienstag, 28.03.2017

Victoria Azarenka will nach ihrer Baby-Pause wieder oben angreifen

Der neue Coach an Azarenkas Seite, Michael Joyce, hatte es bereits angedeutet: "Vika ist heiß auf ihr Comeback. Sie will besser werden als je zuvor." Hehre Ziele. Schließlich handelt es sich um eine zweifache Grand-Slam-Siegerin und frühere Nummer eins der Welt, die hervorragend in die Vorsaison gestartet war. Zu Beginn des Jahres 2016 gewann die 27-jährige Weißrussin drei von vier Turnieren, inklusive "Sunshine Double" (Indian Wells und Miami). Wird sie bei ihrer Rückkehr genauso stark sein?

Azarenka sagt nein. "Ich möchte besser werden, in allen Bereichen - Beinarbeit, Schlagauswahl, Technik, Aufschlag. Auch körperlich will ich stabiler sein, um Verletzungen vorzubeugen", betonte die junge Mutter im Gespräch mit dem Tennis Channel. Eine bessere Spielerin werden, "das ist der einzige Grund, warum ich auf die Tour zurückkomme." Einfach nur mitspielen sei nicht genug: "Ich will wieder die Beste sein, das ist mein Ziel."

Wiedereinstieg im US-Hartplatzsommer

Im Spätsommer will Azarenka ihre Vorhaben in die Tat umsetzen: "Derzeit plane ich, bei der US Open Series zurückzukehren." Mit dem Begriff Comeback kann die aktuelle Nummer 48 der Welt jedoch nicht viel anfangen. "Ich nenne es nicht Comeback. Es ist eher die Fortsetzung meiner Karriere und ein Verfolgen meiner Träume und Ziele."

Hier seht ihr das gesamte Interview mit Journalistin Mary Carillo und Ex-Nummer eins Lindsay Davenport.

