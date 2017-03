Sloane Stephens: Geheuert & gefeuert

Freitag, 24.03.2017

Es geht so langsam aufwärts für Sloane Stephens: War sie in Indian Wells noch mit einem riesigen Schienen-Schuh unterwegs (im Januar wurde sie am linken Fuß operiert), sieht es in Miami wieder besser aus: Stephens trägt wieder "normale" Schuhe, der Schritt zum Tennisschuh scheint keine Frage allzu langer Zeit mehr. Stephens bestätigte, dass sie auf dem Comeback-Weg sei - Wimbledon, so die 24-Jährige, sei das Ziel.

Zur Überbrückung hat Stephens gleich zwei Jobs angenommen: Zum einen als Mitarbeiterin beim amerikanischen Tennis Channel, für den sie unter anderem Dustin Brown, Grigor Dimitrov, Bethanie Mattek-Sands und Billie Jean King interviewte, zum anderen beim Versandhändler Tennis Warehouse. Während es beim Tennis Channel in Miami nun in die Verlängerung geht, dürfte bei Tennis Warehouse jedoch erst mal Schluss sein. Warum? Das könnt ihr euch hier anschauen!

