Angelique Kerber kampflos zur Nummer 1

Dienstag, 07.03.2017

Angelique Kerber ist am 20. März wieder die Nummer eins der Welt. Der Grund: Serena Williams tritt aus noch nicht bekannten Gründen zum WTA-Premier-Mandatory-Turnier in Indian Wells nicht an. Die derzeitige Weltranglisten-Erste hätte beim Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste mindestens das Halbfinale erreichen müssen, um ihre Spitzenposition zu verteidigen. Demnach wird Kerber kampflos die Nummer eins.

Die 29-jährige Deutsche übernahm die Weltranglistenführung erstmals nach den US Open und behielt diese für 20 Wochen. Nun kommen mindestens zwei weitere Wochen hinzu, was bedeutet, dass Kerber die Nummer-eins-Spielerinnen Maria Sharapova und Tracy Austin (21 Wochen an der Spitze) übertreffen wird. Williams hatte die BNP Paribas Open in Indian Wells von 2002 bis 2014 wegen eines rassistischen Vorfall im Jahr 2001 boykottiert. Im Vorjahr hatte sie das Finale erreicht, sodass ihr insgesamt 650 Punkte aus der Wertung gestrichen werden. Kerber scheiterte im Vorjahr bereits in ihrem Auftaktmatch.

