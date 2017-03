Verzögert sich Kvitovas Comeback?

Mittwoch, 01.03.2017

Fernziel Wimbledon: Dort wo Petra Kvitova ihre größten Erfolge feierte, will die 26-jährige Tschechin am liebsten wieder in den Tour-Betrieb einsteigen. Ob die geplante Rückkehr im Juli realisierbar ist, erscheint derzeit ungewiss. Nachdem Kvitova erfolgreich an der linken Schlaghand operiert wurde, arbeitet sie momentan auf Lanzarote an ihrem Comeback.

Laut Zeitplan war vorgesehen, dass die Weltranglisten-Zwölfte sechs bis acht Wochen nach der Operation ihre Hand bewegen und das Tennistraining aufnehmen kann. Der Heilungsverlauf scheint jedoch nicht wie gewünscht zu verlaufen, folgt man den Aussagen ihres Managers.

"Die Verletzung ist ernster als erwartet. Petra arbeitet an ihrem Comeback, aber es liegt nicht an ihr. Ich möchte nicht darüber sprechen", sagte Cernosek gegenüber dem tschechischen Portal iDNES. Dass die Komplikationen doch nicht so erheblich seien, schob er 24 Stunden später nach: "Alles verläuft planmäßig."

