Hingis beendet Durststrecke

Sonntag, 19.03.2017

Nach zehn Monaten Pause hat Martina Hingis wieder ein Doppelturnier gewonnen, das 56. in ihrer Karriere. Die Schweizerin triumphierte an der Seite von Yung-Jan Chan (Taiwan) beim WTA-Premier-Mandatory-Turnier in Indian Wells. Das Duo setzte sich im Endspiel gegen die Tschechinnen Lucie Hradecka und Katerina Siniakova mit 7:6 (4), 6:2 durch. Für Hingis und Chan war es das dritte gemeinsame Turnier.

"Ein großer Dank an meine Partnerin. Wir spielten unser drittes gemeinsames Turnier. Sie hat mir in den vorherigen zwei geholfen, wieder an mich zu glauben", sagte Hingis, die zuvor im Mai in Rom an der Seite von Sania Mirza ihren letzten Titel geholt hatte. Das Erfolgsduo trennte sich nach Montreal, die beiden spielten jedoch noch die WTA Finals zusammen. Bis zu den Australian Open bildete Hingis mit Coco Vandeweghe ein Team.

