Busenfreundinnen mit unterschiedlichem Kurs

Mittwoch, 22.03.2017

Belinda Bencic wurde vor knapp zwei Wochen 20 Jahre alt. Und doch kommt es einem vor, dass die Schweizerin schon ewig auf der WTA-Tour unterwegs ist. Die Profikarriere von Bencic begann extrem vielversprechend. Mit 18 Jahren war sie bereits zweifache WTA-Titelträgerin und die Nummer sieben der Welt. Doch mittlerweile geht es im Sauseschritt nach unten.

Große Chance im Fed Cup

Beim WTA-Premier-Mandatory-Turnier in Miami schied die 20-Jährige erneut in der ersten Runde aus, 3:6, 6:4, 3:6 gegen Sara Errani. Bencic konnte auf der WTA-Tour in diesem Jahr erst ein Match gewinnen. Das letzte Mal, dass sie zwei Spiele am Stück erfolgreich gestalten konnte, war bei den US Open. Einige Verletzungen haben die Schweizerin im letzten Jahr zurückgeworfen, sodass sie auf die French Open und Olympia verzichten musste.

Derzeit ist Bencic nur noch die Nummer 135 im WTA-Ranking. Auftrieb könnte der Fed Cup geben. Dort hatte die 20-Jährige im Februar den finalen Punkt gegen Frankreich zum Einzug ins Halbfinale beigesteuert. Am 22./23. April geht es in Weißrussland um den Finaleinzug. Trotz der Bencic-Krise sind die Schweizerinnen dabei die haushohen Favoritinnen, da Victoria Azarenka nicht dabei sein wird.

Mladenovic erstmals Top 20

Komplett anders sieht es derzeit bei Bencis Busenfreundin Kristina Mladenovic aus. Auch wenn die beiden fast vier Jahre trennen, Mladenovic wird im Mai 24 Jahre alt, sind die beiden abseits des Platzes ein Herz und eine Seele - und manchmal sogar auch auf dem Platz, wie beim Hopman Cup zu sehen war. Mladenovic ist dank des Halbfinaleinzugs in Indian Wells erstmals in die Top 20 vorgestoßen, auf Platz 18. Im Februar gewann sie in St. Petersburg ihren ersten WTA-Titel, es folgte der Finaleinzug in Acapulco.

Im Doppel ist die Französin bereits seit einigen Jahren Weltklasse und triumphierte letztes Jahr bei den French Open. Und vieles deutet daraufhin, dass Mladenovic nun auch diesen Weg im Einzel gehen kann. Die körperlichen Voraussetzungen mit 1,84 Meter Körpergröße sind gegeben. In Miami kann sie nun den nächsten Schritt in Richtung Top Ten gehen. Im Vorjahr hatte sie bereits ihr Auftaktmatch verloren und kann nun weiter kräftig punkten.

