Pliskova pirscht sich an die Nummer 1 heran

Dienstag, 28.03.2017

Karolina Pliskova hat beim WTA-Premier-Mandatory-Turnier in Miami als erste Spielerin das Halbfinale erreicht. Die Weltranglisten-Dritte setzte sich im Viertelfinale gegen Mirjana Lucic-Baroni mit 6:3, 6:4 durch. Im Spiel um den Einzug ins Endspiel trifft die Tschechin entweder auf Caroline Wozniacki oder auf Lucie Safarova. Mit dem Einzug ins Halbfinale hat Pliskova die Führung in der Jahresweltrangliste übernommen, zumindest vorläufig. Zudem verbesserte sie ihre Ausgangsposition im Rennen um die Nummer eins der Welt. Mit dem Turniersieg in Miami würde sie dicht an die derzeitige Weltranglisten-Zweite, Serena Williams, heranrücken.

Das WTA-Turnier in Miami im Überblick