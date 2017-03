Zuwachs für die deutschen Damen in der Wüste

Mittwoch, 08.03.2017

Das deutsche Teilnehmerfeld beim WTA-Premier-Mandatory-Turnier in Indian Wells ist auf sieben Spielerinnen angewachsen. Mona Barthel und Tatjana Maria haben ihre zwei Qualifikationsmatches beim Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste gewonnen und sicherten sich einen Platz im Hauptfeld. Dort bekommt es Maria am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit der US-Amerikanerin Madison Brengle zu tun. Barthel trifft am Donnerstag auf die Tschechin Katerina Siniakova.

Am Mittwoch im Einsatz ist Laura Siegemund, die auf die Belgierin Yanina Wickmayer trifft. Julia Görges (gegen Ajla Tomljanovic), Andrea Petkovic (gegen Vania King) und Annika Beck (gegen Eugenie Bouchard) spielen am Donnerstag. Gewinnt Petkovic ihr Auftaktmatch, trifft sie in der zweiten Runde auf Angelique Kerber, die wegen der Absage von Serena Williams wieder die Nummer eins der Welt wird.

Das WTA-Turnier in Indian Wells im Überblick