Freitag, 24.03.2017

Kurz nachdem Maria Sharapova ihre positive Dopingprobe öffentlich gemacht hatte, meldete sich Dominika Cibulkova zu Wort und fällte kein gutes Urteil über die Russin. "Ich werde nur das sagen: Sie tut mir überhaupt nicht leid und ich vermisse sie keineswegs auf der Tour. Sie ist eine wirklich unsympathische Person. Sie ist arrogant, eingebildet und kalt. Wenn ich neben ihr in der Kabine sitze, dann grüßt sie mich noch nicht einmal."

Sharapova und Cibulkova werden sich bald wiedersehen, möglicherweise spielen die beiden auch beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gegeneinander, wo die ehemalige Weltranglisten-Erste ihr Comeback gibt. Dass Sharapova bereits einige Wildcards bekommen hat, findet die quirlige Slowakin unfair.

"Ich denke nicht, dass es in Ordnung ist, aber was können wir deswegen tun? Sie ist immer noch gesperrt, aber sie kann am Mittwoch auf die Anlage kommen, das ist ziemlich merkwürdig. Für mich ist das nicht okay. Ich habe mit einigen Spielerinnen darüber gesprochen, niemand findet das in Ordnung. Alle Leute, die sich um diese Sachen kümmern, sollten die Regel kennen und das Richtige tun. Es geht nicht um sie, aber jeder, der dopt, sollte von null beginnen", sagte Cibulkova im Mediengespräch beim Turnier in Miami.

