Oscar-Preisträgerin kaum wiederzuerkennen

Mittwoch, 15.03.2017

Erst kürzlich durfte sich Emma Stone über ihren ersten Oscar freuen. Für ihre Darstellung im Musical "La La Land" wurde die US-Amerikanerin als beste Hauptdarstellerin geehrt. Bereits zwei Jahre zuvor war die Akteurin für die beste Nebenrolle im Film "Birdman" nominiert gewesen. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass die 28-Jährige 2017 lediglich einen Spielfilm in der Pipeline hat - der ist allerdings für Tennisfreunde von ganz besonderem Interesse: "Battle of Sexes".

Der Film basiert auf dem realen Tennisduell aus dem Jahr 1973 zwischen der damaligen Weltranglisten-Ersten, Billie Jean King, und dem zur dieser Zeit 55-jährigen Bobby Riggs, der 1951 den Titel in Wimbledon holen konnte. Riggs bezeichnete damals das Damentennis als "minderwertig" und wettete, dass er - obwohl schon im fortgeschrittenen Alter - jede tennisspielende Frau besiegen könnte. Das Match wurde medial extrem aufgeblasen und ging im "Houston Texas Austrodome" vor 30.000 Zusehern über die Bühne - vor den Bildschirmen verfolgten weltweit 90 Millionen Menschen das Spektakel.

Ausgezeichnete Filmprofis am Werk

King setzte sich schlussendlich klar in drei Sätzen (6:4, 6:3, 6:3) durch und bereitete mit Hilfe des historischen Sieges den Weg für das moderne Damentennis, das wir in heutiger Ausformung gewohnt sind. Die Produktionsfirma "20th Century Fox" gab nun die komplette Besetzung des Filmes bekannt. Demnach wird Emma Stone die Rolle der Billie Jean King übernehmen - auf dem ersten veröffentlichten Szenenfoto ist die junge Dame aus Scottsdale, Arizona, kaum wiederzuerkennen. Ihren Widerpart, Bobby Riggs, mimt der US-amerikanische Schauspieler Steve Carrell, der unter anderem mit der Komödie "Little Miss Sunshine" und dem Drama "Foxcatcher" zu beeindrucken wusste.

Das Drehbuch für den mit Spannung erwarteten Film stammt ebenfalls von einem Oscarpreisträger: Der Brite Simon Beaufoy holte 2008 die begehrte Auszeichnung für das überaus erfolgreiche Machwerk "Slumdog Millionaire". Außerdem war der 50-Jährige auch für die Drehbücher zu "Ganz oder gar nicht" und "127 Stunden" für die begehrte Trophäe nominiert. Billie Jean King hat die Textvorlage auch offiziell als gut befunden. Die Regisseure von "Battle of Sexes" sind Jonathan Dayton und Valerie Faris, die schon beim bereits oben erwähnten Überraschungshit "Little Miss Sunshine" die Fäden in der Hand hielten. Ein genauer Erscheinungstermin steht noch nicht fest.

