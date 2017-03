Ashleigh Barty: Erster Titel + Top 100

Sonntag, 05.03.2017

Die Australierin Ashleigh Barty hat in Kuala Lumpur ihr Comeback gekrönt und ihren ersten Einzel-Titel auf WTA-Ebene gewonnen. Die 20-Jährige setzte sich im Finale gegen Nao Hibino mit 6:3, 6:2 durch. Barty - 2003 in drei Grand-Slam-Endspielen im Doppel - wird somit am Montag zum ersten Mal unter den Top 100 der Einzel-Weltrangliste notiert sein.

Bartys Sieg ist umso bemerkenswerter, da sie erst vor einem Jahr wieder auf die Tennistour zurückgekehrt ist. Nach den US Open 2014 hatte sie sich entschieden, eine Pause einzulegen, um wieder Spaß am Tennis zu finden. In dieser Zeit versuchte sich sich erfolgreich als Cricketspielerin in Australien.

In Kuala Lumpur kann Barty ihren Einzeltitel noch mit einem Erfolg im Doppel vergolden - hier steht sie mit Landsfrau Casey Dellacqua gegen Nicole Melichar und Nakoto Ninomiya im Endspiel.

Ashleigh Barty im Steckbrief