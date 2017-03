Angie "Körber" wechselt den Berufsstand

Donnerstag, 23.03.2017

Angie Kerber: Wer hat noch nicht, wer will noch mal?

Mal was anderes statt der üblichen Stars-schwimmen-mit-Delfinen-in-Miami-Fotos: Angelique Kerber stattete den Miami Heats vor ihrem Turnierstart bei den Miami Open einen Besuch ab - und hatte ziemlich viel Spaß. Bälle fürs Publikum, Abklatschen mit Spielern und Maskottchen, Posen mit dem standesgemäßen Nummer-1-Trikot... ein runder Abend für Angie und ihren Coach Torben Beltz! Und ein Glücksbringer war Kerber auch: Die Miami Heats gewannen ihr Spiel gegen die Phoenix Suns mit 112:97.

Nach dem Spaßabend wird es für Kerber aber so langsam ernst: Am Freitag beginnt sie mit ihrer eigentlichen Disziplin - Tennis - gegen Duan Ying-Ying, die in Runde eins gegen Laura Siegemund erfolgreich war. Siegt Kerber, geht es für sie womöglich darum, ihren "ina"-Fluch zu brechen.

