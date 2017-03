Aus alt mach neu

Mittwoch, 08.03.2017

Was in Sydney mit der Finalteilnahme verheißungsvoll begann, ist nun schon wieder beendet. Die zweimonatige Testphase mit dem Srixon-Schläger brachte Radwanska ansonsten nur vier Siege bei vier Turnieren ein. Zu wenig für die erfolgsverwöhnte Polin, die in Indian Wells wieder mit dem Babolat Pure Drive Lite trainierte - zu erkennen an den Geburtstagsglückwünschen, die das WTA-Premier-Mandatory am Montag via Twitter an die nun 28-Jährige versandte.

Der japanische Hersteller, der in der Golfwelt zu den populärsten Marken zählt, verliert damit sein prominentestes Aushängeschild. Weiterhin bei Srixon unter Vertrag stehen Kevin Anderson, Jiri Vesely, Kurumi Nara, Misaki Doi und Yulia Putintseva.

Wie gut Radwanska mit ihrem neuen, alten Arbeitsgerät unter Wettkampfbedingungen zurechtkommt, wird sich in der zweiten Runde zeigen. Dort trifft die an sechs gesetzte Polin nach einem Freilos entweder auf Ekaterina Makarova (Russland) oder die spanische Qualifikantin Sara Sorribes Tormo.

