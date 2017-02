Kerber winkt Rückkehr auf Platz eins

Montag, 20.02.2017

Angelique Kerber gibt sich in Dubai zuversichtlich

"Für mich ist es wichtig, mein Tennis zu spielen und meinen Rhythmus wieder zu finden. Das ist es, was für mich zählt", äußerte sich die 29-Jährige vor Turnierstart in Dubai. "Natürlich werde ich mein Bestes geben, viele Matches zu gewinnen, und dann werden wir sehen, ob ich wieder Nummer eins werden kann", erklärt sie weiter.

In Dubai müsste die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin das Turnier gewinnen, um wieder an die Spitze der Weltrangliste zurückzukehren. Konkurrentin Serena Williams pausiert in dieser Woche und kann daher keine Punkte für die Rangliste sammeln.

Nachdem Kerber in Dubai in der ersten Runde ein Freilos hatte, trifft sie nun auf Mona Barthel.

Erlebe das WTA-Turnier in Dubai live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das WTA-Turnier in Dubai im Überblick