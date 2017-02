Beck zieht mühelos ins Achtelfinale ein

Montag, 20.02.2017

Annika Beck ist beim WTA-Turnier in Budapest mühelos ins Achtelfinale eingezogen. Die an Nummer acht gesetzte Bonnerin besiegte in der ersten Runde die Slowakin Jana Cepelova 6:2, 6:2. Nächste Gegnerin von Beck bei der mit 250.000 Dollar dotierten Veranstaltung ist Danka Kovinic (Montenegro) oder Fanny Stollar (Ungarn).

Ebenfalls in der ungarischen Hauptstadt am Start sind die beiden Fed-Cup-Spielerinnen Julia Görges und Carina Witthöft: Während die nach einer Meniskusverletzung wiedergenesene Görges auf eine Qualifikantin trifft, spielt Witthöft in Runde eins gegen die Rumänin Sorana Cirstea.

