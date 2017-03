Peer beendet Karriere mit 29 Jahren

Mittwoch, 01.03.2017

Die frühere Nummer elf der Welt macht Schluss: Es sei eine der härtesten Entscheidungen ihres Lebens gewesen, schrieb Shahar Peer am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite: "Nach 23 Jahren, von denen ich 13 Jahre lang Tennisprofi war, höre ich auf."

Anhaltende Verletzungsprobleme haben diesen Schritt unausweichlich gemacht, begründete Peer ihren Entschluss: "Ich musste mich so entscheiden, da ich durch eine chronische Entzündung in der Schulter nicht mehr das Niveau abrufen konnte, dass ich selber von mir erwarte. Die Lust am Tennis und am intensiven Leben, das ich seitdem ich 6 ½ bin geführt habe, ging verloren."

Peer konnte fünf WTA-Turniere gewinnen und stand 2007 im Viertelfinale der Australian- und US Open. Ihr letztes Turnier bestritt sie im Februar 2016 im mexikanischen Monterrey, wo sie bereits in der ersten Qualifikationsrunde verlor.

Shahar Peer im Steckbrief