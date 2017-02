Pliskova - Doppel-Schicht in Doha

Freitag, 17.02.2017

Eines jedenfalls stellt Karolina Pliskova in Doha, neben ihrer anhaltenden spielerischen Brillanz, auf jeden Fall unter Beweis: gnadenlose Effizienz. Die US-Open-Finalistin, bei den Qatar Open an Position zwei gesetzt, nutzte die vom Wetter vorgegebene Spielzeit am Freitag optimal und besiegte Muguruza-Bezwingerin Shuai Zhang in der Runde der letzten Acht in nur 54 Minuten mit 6:2 und 6:0. Im Halbfinale wartet auf Pliskova nun Dominika Cibulkova, die Samantha Stosur ebenfalls in zwei Sätzen bezwang.

Und das schon nach wenigen Stunden Pause - steht die Partie doch ebenfalls am Freitag auf dem Programm. Auch für Olympiasiegerin Monica Puig, die in Doha ein kräftiges Lebenszeichen von sich gibt. Puig kämpfte Darya Kasatkina in drei Sätzen nieder und misst sich mit der Siegerin der Partie Caroline Wozniacki gegen Lauren Davis um den Einzug ins Finale.

Die aktuelle WTA-Weltrangliste