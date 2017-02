Halep: Kein Fed Cup, Doha und Dubai

Donnerstag, 09.02.2017

"Mein Knie ist nicht in Ordnung", sagte Simona Halep gegenüber der Online-Plattform Digisport. Die Weltranglisten-Vierte litt bereits während der Australian Open unter der Verletzung. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres war die 25-Jährige sang- und klanglos an Shelby Rogers gescheitert. In St. Petersburg konnte sie wegen der Schmerzen nicht zum Viertelfinale antreten. Nun zieht Halep die Konsequenzen.

Die French Open Finalistin von 2014 hat alle geplanten Turnierstarts bis zum Beginn des US-Hartplatz-Frühlings im März abgesagt. "Nach meinem letzten Match fühlte ich den Schmerz und kam zur Erkenntnis, dass es zu riskant wäre, jetzt weiterzuspielen. Deshalb verzichte ich auf den Fed Cup, Doha und Dubai. Ich habe mich für die Pause entschieden, um in Indian Wells und Miami spielen zu können", so Halep.

Rumänien trifft am Wochenende in der ersten Runde der Weltgruppe II auf Belgien. Irina-Camelia Begu, Monica Niculescu und Sorana Cirstea waren ohnehin für das Duell in Bukarest vorgesehen. Für Spitzenspielerin Halep rückt Maria Patricia Tig nach.

Simona Halep im Steckbrief