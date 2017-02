Samstag, 11.02.2017

Lediglich Margaret Court liegt in der ewigen Bestenliste mit 24 Erfolgen noch vor Williams. Mouratoglou sieht für die 35-Jährige keine Grenzen: "Ich glaube, dass Serena noch mehr erreichen und neue Rekorde aufstellen kann." Im Gespräch mit der Online-Plattform Tennis Connected philosophierte der Franzose weiter: "Niemand weiß, wie weit sie noch gehen kann, aber ich glaube, ihr Weg ist noch nicht zu Ende. Ich denke, dass sie noch mehr gewinnen kann. Mal sehen, wohin es noch geht."

Kleine Brötchen werden im Hause Williams-Mouratoglou ohnehin nicht mehr gebacken: "Jedes Mal, wenn wir in eine neue Saison starten, setze ich für Serena das Ziel, alle vier Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Das Ziel ist natürlich schwer zu erreichen, aber wir wollen weiter träumen. Ich habe das Glück, so eine tolle Athletin mit unfassbaren Fähigkeiten zu trainieren, da muss man die Ziele hoch ansetzen." Um die hohen Erwartungen auch zu erfüllen, wurde die Turnierplanung 2017 angepasst: "Wir haben uns entschlossen, einen weniger gedrängten Terminplan aufzustellen und mehr Augenmerk auf das Training und die medizinische Vorsorge zu legen."

Warum, ist leicht erklärt: "Letztes Jahr war sie zu oft verletzt. Wir wollen, dass Serena gut vorbereitet ist, wenn sie in den Wettkampf einsteigt, und dass es ihr möglich ist, bei den wichtigsten Turnieren in Topform zu sein." Lust und Esprit sei bei der Dame aus dem US-Bundesstaat Michigan auf jeden Fall in Hülle und Fülle vorhanden: "Bei jedem Turnier, bei dem sie am Start ist, spielt sie, um zu gewinnen. Und wir werden mit hoher Motivation zu jeder Veranstaltung reisen."

Serena Williams im Steckbrief